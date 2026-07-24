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Царьград

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Путину передали письмо матери погибшего Героя России с просьбой о поддержке

Путину передали письмо матери погибшего Героя России с просьбой о поддержке

Мать погибшего Героя России родила дочь после смерти сына — об этом она написала Путину.Президент России Владимиру Путину передали письмо матери Героя России Эдуарда Дьяконова.

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