Мэрия Новосибирска извинилась за карту без Крыма и новых регионов

Пост с «неправильной картой» появился 12 июня на странице мэрии во «ВКонтакте». Муниципалитет не включил в свою инфографику Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области в состав России.
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