Опытный зарубежный автомеханик рассказал, что покупает машины только одной марки

Известный в зарубежной автомобильной среде автомеханик с 55-летним стажем Скотти Килмер уже много лет ведет собственный канал на YouTube, в котором делится с подписчиками мнением о тех или иных машинах, а также советами для их покупки как в новом, так и подержанном состоянии.
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