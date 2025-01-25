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Путин призвал улучшить транспорт для многодетных семей к 15 мая

Путин призвал улучшить транспорт для многодетных семей к 15 мая

Президент Владимир Путин поручил региональным властям улучшить доступность общественного транспорта для семей с детьми, включая многодетные, до 15 мая.

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