Зеленский: Киев ожидает поставок датских истребителей F-16 в ближайшее время

Украина ожидает, что датские истребители-бомбардировщики F-16 поставят стране в ближайшее время. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главы государства.
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