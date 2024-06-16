Зеленский: Киев ожидает поставок датских истребителей F-16 в ближайшее время

Украина ожидает, что датские истребители-бомбардировщики F-16 поставят стране в ближайшее время. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главы государства.