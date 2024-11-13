Трамп поручил Маску возглавить новое министерство 

Илон Маск / © Reuters / Carlos Barria «Я с радостью объявляю, что великий Илон Маск в сотрудничестве с американским патриотом Вивеком Рамасвами будет возглавлять Министерство эффективности правительства», — заявил Трамп.
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