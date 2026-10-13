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Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro

Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro

Одновременно Microsoft завершила поддержку ряда выпусков Windows 10 и Office 2021, включая Word, Excel и Outlook Компания Microsoft завершила поддержку Windows 11 версии 24H2 в редакциях Home и Pro.

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