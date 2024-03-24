Global Look Press/Nikolay Gyngazov В России законодатели хотят вывести действия врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу.
В России врачей хотят вывести из закона о защите прав потребителей
Комментарии
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Константин Самарин
А сколько пациенто клиник, и больных в стационарах пострадало от действий недобросовестных, а часто малообразованых врачей, это Дарью Лантратову не волнует? Понятно, что ей доступны, с ее положением, самые компетентные медики, а вто как быть простым гражданам, куда будет обращаться, в случае "медицинской ошибки", а правильнее будет сказать, некомпетентности и халатности врачей?
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