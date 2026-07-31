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Intel впервые за 40 лет разрешила создавать чужие x86-процессоры на базе своих ядер

Intel впервые за 40 лет разрешила создавать чужие x86-процессоры на базе своих ядер

Ждем новые процессоры на ядрах Atom, но уже не от IntelКомпания Intel предоставила стартапу RosaicLabs лицензию на использование технологий процессоров семейства Atom, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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