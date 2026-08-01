РИА: в Сеуте мигранты прячутся от полиции под мостами, на пляжах и крышах домов

В испанском автономном городе Сеута в Северной Африке нелегальные мигранты пытаются спрятаться под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках и трубах, чтобы не возвращаться в Марокко, передает РИА Новости.
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