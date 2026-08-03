Мнение: «Сопротивление насильственной мобилизации на Украине будет нарастать», – Евгения Войко

Политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко в эфире программы «Мнение» прокомментировала новость о том, что украинские СМИ сообщают о том, что в 8 категориях украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации.