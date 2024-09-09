Раскрыты цены и даты начала продаж портативных ретро-консолей Retroid Pocket Mini и Po...

Раскрыты цены и даты начала продаж портативных ретро-консолей Retroid Pocket Mini и Pocket 5Бренд Retroid продолжает делиться новой информацией о готовящихся портативных консолях Pocket Mini и Pocket 5, которые в первую очередь направлены на ретро-гейминг.
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