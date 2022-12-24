Подводные археологи подняли карты с корабля пропавшей экспедиции Франклина

Попыткам европейцев найти северный путь из Европы в Азию очень много веков. Несмотря на то что целью арктических экспедиций часто объявляли поиск новых земель и новых знаний, всех интересовала прибыль: нужен был быстрый и удобный торговый путь.
Попыткам европейцев найти северный путь из Европы в Азию очень много веков. Несмотря на то что целью арктических экспедиций часто объявляли поиск новых земель и новых знаний, всех интересовала прибыль: нужен был быстрый и удобный торговый путь.
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