«Товарищ Си» сделает Трампу больно: «ответка» Китая за Панаму поразит Штаты

CNP\AdMedia\Global Look Press97,5 тыс прочтений 2 дня назад Администрация Дональда Трампа ввела 10-процентные таможенные сборы на китайские товары, одновременно оказав давление на Панаму с целью прекращения её участия в проекте «Один пояс, один путь».