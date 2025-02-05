«Товарищ Си» сделает Трампу больно: «ответка» Китая за Панаму поразит Штаты

CNP\AdMedia\Global Look Press97,5 тыс прочтений 2 дня назад Администрация Дональда Трампа ввела 10-процентные таможенные сборы на китайские товары, одновременно оказав давление на Панаму с целью прекращения её участия в проекте «Один пояс, один путь».
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