Раскрыта еще одна тайна неожиданного звонка главы Пентагона министру обороны России Белоусову

фото: По некоторым данным, речь идет о шантаже на 30 млрд долларов. Недавний телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина главе оборонного ведомства РФ Андрею Белоусову все еще вызывает большое количество вопросов и предположений.
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