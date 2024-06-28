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Раскрыта еще одна тайна неожиданного звонка главы Пентагона министру обороны России Белоусову

фото: По некоторым данным, речь идет о шантаже на 30 млрд долларов. Недавний телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина главе оборонного ведомства РФ Андрею Белоусову все еще вызывает большое количество вопросов и предположений.

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