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Друг Бензема заявил, что Карим восстановился бы к 1/8 финала ЧМ-2022: «Почему его попросили уехать так рано?»

Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время ЧМ-2022. Сборная Франции за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире.

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