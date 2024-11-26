Распиаренный электрокар оказался самым ненадежным

признана самой ненадежной электрической машиной с пробегом в возрастных категориях 2-3 и 4-5 лет. К такому выводу пришли эксперты немецкой компании TUV в ходе анализа автомобилей разных возрастов с учетом данных о регулярных техосмотрах машин.