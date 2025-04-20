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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Александрова сыграет с Остапенко, Соболенко – с Паолини

Арина Соболенко встретится с Жасмин Паолини. Сетка турнира здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 14 – 20 апреля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 евро Крытые корты, грунт 1/2 финала Екатерина Александрова (Россия)  Алена Остапенко (Латвия) Дата проведения 20 апреля, 14.

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