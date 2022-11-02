Казанцам рассказали о способах активации транспортных карт для детей мобилизованных

kirmos.kzn.ru/ пресс-служба Администрации Кировского и Московского районов Семьям мобилизованных жителей Казани в ноябре надо будет активировать транспортные карты, которые выдали детям для бесплатного проезда в городском общественном транспорте.
kirmos.kzn.ru/ пресс-служба Администрации Кировского и Московского районов Семьям мобилизованных жителей Казани в ноябре надо будет активировать транспортные карты, которые выдали детям для бесплатного проезда в городском общественном транспорте.
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