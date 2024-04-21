Многие жилые дома в столице останутся без горячей воды

Предприятие Termoelectrica S.A. информирует потребителей в столичном секторе Рышкановка о том, что с 24 по 26 апреля 2024 года с 8:00 до 17:00 будет временно прекращена подача горячей воды на дом, сообщает Noi.
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