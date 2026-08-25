Дипломат Дзадзо рассказал о переговорах с Шольцем по членству Украины в ЕС с участием вина

В 2022 году премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон предприняли попытку убедить канцлера Германии Олафа Шольца согласиться на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
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