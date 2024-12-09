Бастрыкин рассказал об аресте у экс-замгубернатора Ямала Воронова имущества на 190 млн рублей

У бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова арестовано имущество на 190 млн рублей, сообщил «РИА Новости» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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