Зеленский прибыл в Молдавию «под конвоем» десятков полицейских Сегодня в Молдавии отмечается государственный праздник День независимости.
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Зеленский прибыл в Молдавию «под конвоем» десятков полицейских Сегодня в Молдавии отмечается государственный праздник День независимости.
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