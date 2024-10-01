Сомнолог Мелехин прокомментировал тренд на пеленание перед сном

Всё о женщинах

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин объяснил, что эта практика известна как терапия объятиями и связана с нарушениями сна, психикой и эмоциональной регуляцией.