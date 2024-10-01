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Всё о женщинах

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Сомнолог Мелехин прокомментировал тренд на пеленание перед сном

Сомнолог Мелехин прокомментировал тренд на пеленание перед сном

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин объяснил, что эта практика известна как терапия объятиями и связана с нарушениями сна, психикой и эмоциональной регуляцией.

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