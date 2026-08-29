На концерт Басты и Гуфа в «Лужниках» собрали 70 тысяч зрителей

Там так не шумели с матча Россия — Испания. фото: Павел Марков28 августа на Большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт Басты и Гуфа, на котором присутствовало более 70 000 тысяч зрителей.
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