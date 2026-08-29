MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

На концерт Басты и Гуфа в «Лужниках» собрали 70 тысяч зрителей

На концерт Басты и Гуфа в «Лужниках» собрали 70 тысяч зрителей

Там так не шумели с матча Россия — Испания. фото: Павел Марков28 августа на Большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт Басты и Гуфа, на котором присутствовало более 70 000 тысяч зрителей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым