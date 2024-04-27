Георгиев отразил 22 из 24 бросков «Виннипега» в 3-м матче серии. Победа – 2-я подряд в этом плей-офф

«Колорадо» обыграл «Джетс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 2-1). Победа стала для российского вратаря «Эвеланш» 2-й подряд в текущем плей-офф (85,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,74).
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