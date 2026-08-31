Где находился настоящий остров Робинзона Крузо?

Шотландский моряк оказался здесь на 4 годаДаниэль Дефо не придумал историю Робинзона Крузо. Писатель взял за основу романа жизнь реального шотландского моряка Александра Селькирка, известного своим вздорным нравом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП Бедность мужчины ...
- ВС Две картины мира,...
- Две картины мира,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым