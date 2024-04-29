Филипп Киркоров раскрыл участника шоу «Маска» в костюме Матрешки

В новом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыли личность очередного участника. Певец Филипп Киркоров был уверен, что под костюмом Матрешки скрывалась певица Анастасия Стоцкая, сообщило «Вокруг ТВ».
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