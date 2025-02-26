Спецвыпуск по “Карателю” с Джоном Бернталом выйдет в 2026 году: актер выступит со-сценаристом проектаВчера стало известно о том, что студия Marvel планирует выпустить спецвыпуск по “Карателю” с Джоном Бернталом, а теперь появились новые подробности проекта.
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