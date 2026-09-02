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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев забил 7 голов в 9 матчах сезона за «Зенит»

Александр Соболев в среднем забивает почти в каждом матче. Сегодня нападающий « Зенита » открыл счет в игре с « Динамо » Махачкала в FONBET Кубке России.

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