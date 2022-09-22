Водитель, погибший с Пускепалисом, впервые сел за руль бронеавтомобиля

+ A — Александр Синицын мог не удержать тяжелую машину на трассе Вместе с Сергеем Пускепалисом в автокатастрофе по дороге из Ярославля в Москву погиб водитель Александр Синицын.
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