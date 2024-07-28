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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

Пожалуй только ленивый не обсудил провальное открытие Олимпиады в Париже. Можно смело сказать, что это мероприятие по степени падения моральных нравов переплюнуло даже Евровидение, что казалось бы сделать уже невозможно.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Докатились... И Губерниев, и Тарасова... От последней я такого вообще не ожидала...
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2 час.
Алексей Горшков
Ну - насчёт Губерниева у меня давно сомнений не было - причём ещё ЗАДОЛГО ДО озвучивания его позиции по нашему участию в Олимпиаде. В спортивных вопросах я не &quot;копенгаген&quot;, но специалист по истории начала Великой Отечественной войны. И как-то прочитал мнение Губерниева - вполне в духе &quot;рукопожатных&quot; - что Сталин, узнав о нападении немцев, &quot;бЫдтА бА&quot; в первое время у себя на даче чуть ли не под столом прятался! Что касается Тарасовой - я думаю, что в последнее время она не в спортивном сообществе была, а в тусовке шоу-бизнеса, как и жена Пескова Навка - отсюда и их взгляды! Насчёт спортсменов, которые &quot;гробились ради участия на Олимпиаде&quot;. Гробились - да, но РАДИ ЧЕГО ?! Не ради ли СВОИХ ЗАРАБОТКОВ ? Олимпийское движение уже давно перестало быть СПОРТИВНЫМ, превратившись в какой-то ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШОУ-БИЗНЕС !!! Спортсмены часто говорят, что &quot;сделали себя сами&quot; - а ТАК ЛИ ЭТО ?! Характерен мой спор с одним моим другом, утверждавшим,что его дочь &quot;сама себя сделала&quot; - на основании того, что он за спортивную секцию платил, а государство в её финансировании &quot;бЫдтА бА&quot; участия не принимало. Спорткомплексы, где она тренировалась, он на свои деньги выстроил? Инвентарь, которым она пользовалась на тренировках - куплен исключительно на его деньги? Тренерам, обучающим его дочку, за их обучение и зарплату им, он из своих денег платил? И т.д.,и т.п.! Напоминает слова &quot;майданутых&quot;, что-де на Майдане они жили исключительно на свои средства, и питались только за счёт окрестных бабушек, добровольно приносящих им пирожки! Конечно - всё было: и плата за спортивную секцию, и продукты от окрестных бабушек, но это даже не основная часть финансирования, А ВООБЩЕ НИЧТО !!!
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2 час.

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