"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

Алексей Горшков

Ну - насчёт Губерниева у меня давно сомнений не было - причём ещё ЗАДОЛГО ДО озвучивания его позиции по нашему участию в Олимпиаде. В спортивных вопросах я не "копенгаген", но специалист по истории начала Великой Отечественной войны. И как-то прочитал мнение Губерниева - вполне в духе "рукопожатных" - что Сталин, узнав о нападении немцев, "бЫдтА бА" в первое время у себя на даче чуть ли не под столом прятался! Что касается Тарасовой - я думаю, что в последнее время она не в спортивном сообществе была, а в тусовке шоу-бизнеса, как и жена Пескова Навка - отсюда и их взгляды! Насчёт спортсменов, которые "гробились ради участия на Олимпиаде". Гробились - да, но РАДИ ЧЕГО ?! Не ради ли СВОИХ ЗАРАБОТКОВ ? Олимпийское движение уже давно перестало быть СПОРТИВНЫМ, превратившись в какой-то ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШОУ-БИЗНЕС !!! Спортсмены часто говорят, что "сделали себя сами" - а ТАК ЛИ ЭТО ?! Характерен мой спор с одним моим другом, утверждавшим,что его дочь "сама себя сделала" - на основании того, что он за спортивную секцию платил, а государство в её финансировании "бЫдтА бА" участия не принимало. Спорткомплексы, где она тренировалась, он на свои деньги выстроил? Инвентарь, которым она пользовалась на тренировках - куплен исключительно на его деньги? Тренерам, обучающим его дочку, за их обучение и зарплату им, он из своих денег платил? И т.д.,и т.п.! Напоминает слова "майданутых", что-де на Майдане они жили исключительно на свои средства, и питались только за счёт окрестных бабушек, добровольно приносящих им пирожки! Конечно - всё было: и плата за спортивную секцию, и продукты от окрестных бабушек, но это даже не основная часть финансирования, А ВООБЩЕ НИЧТО !!!