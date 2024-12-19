В Иваново два человека погибли при пожаре в частом доме

Два человека погибли на пожаре в городе Иваново. Об этом 20 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи.
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