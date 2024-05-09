СМИ: Через день после убийства Tango Gameworks глава Xbox Game Studios заговорил о необходи...

СМИ: Через день после убийства Tango Gameworks глава Xbox Game Studios заговорил о необходимости выпускать игры уровня Hi-Fi RUSHСегодня некоторые журналисты предполагают, что Hi-Fi RUSH не смогла окупиться, так как на самом деле была дорогой ААА-игрой, однако последнее просто невозможно, учитывая, что за неё со старта просили всего $29,99.