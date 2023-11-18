Львова-Белова призвала «менять сознание» женщин для отказа от абортов

Отказ частных клиник от оказания услуг по прерыванию беременности демонстрирует «правильные ориентиры», поскольку женщины получат «время тишины» для работы с психологами над принятием правильного решения, заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.
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