Львова-Белова призвала «менять сознание» женщин для отказа от абортов

Отказ частных клиник от оказания услуг по прерыванию беременности демонстрирует «правильные ориентиры», поскольку женщины получат «время тишины» для работы с психологами над принятием правильного решения, заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.