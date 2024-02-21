В поисках выгоды: заводы Rheinmetall на Украине

Концерн Rheinmetall планирует развернуть на Украине два новых производства. В прошлом году договорились о строительстве завода по выпуску бронетехники, а теперь собираются запустить производство боеприпасов.
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