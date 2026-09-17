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Вечерний Новосибирск

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Последствия взрыва сверхновой запечатлели новосибирские астрофотографы

Последствия взрыва сверхновой запечатлели новосибирские астрофотографы

Съемку астрофотографы вели на протяжении семи ясных ночей на два одинаковых сетапа, что позволило объединить накопленный сигнал.

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