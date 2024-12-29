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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Праздничное кинопогружение в Новый 2025 год

Праздничное кинопогружение в Новый 2025 год

Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I в канун новогодних праздников на время превратилась в импровизированную киностудию, где был снят фееричный музыкальный фильм под названием Не карнавальная ночь или как деда Мороза делили? Это запоминающееся действо стало результатом синергии талантов учащихся и преподавателей, где креативность и праздничное настроение объединились в едином порыве.

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