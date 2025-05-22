«Пусть пьют свое у себя»: курганский миллиардер Ильтяков высказался о захвате рынка РФ китайским пивом

Миллиардер из десятки депутатов-богачей по версии Forbes и бизнесмен-пивовар Дмитрий Ильтяков на фоне захвата рынка РФ пивом из Китая заявил, что нашей стране их продукт не нужен и посоветовал азиатским предпринимателям пить его у себя в Поднебесной.
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