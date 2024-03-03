Матыцин о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов»

Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля по 11 августа 2024 года. «Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету [России] разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх.
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