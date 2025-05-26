Пушилин: в 2025 году будут отремонтированы дороги одного из районов Донецка

Власти Донецкой Народной Республики намерены в 2025 году провести ремонт дорог в Калининском районе города Донецка, заявил 26 мая глава ДНР Денис Пушилин на встрече с жителями и руководством Калининского района столицы Республики, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).