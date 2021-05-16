В Тверской области полицейские и общественники провели урок безопасности для школьников

Сотрудники полиции и члены общественного совета провели беседы среди учеников Микшинской средней образовательной школы и напомнили ребятам правила безопасного поведения.

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