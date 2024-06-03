Меркурис: Украина рискует остаться без солдат уже к концу года

Он назвал потери Киева «ужасающими» Объемы потерь в рядах ВСУ рискуют превысить количество боеготовых военнослужащих в украинской армии уже к концу текущего года, сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, передает РИАМО, ссылаясь на РИА «Новости».