Меркурис: Украина рискует остаться без солдат уже к концу года

Он назвал потери Киева «ужасающими» Объемы потерь в рядах ВСУ рискуют превысить количество боеготовых военнослужащих в украинской армии уже к концу текущего года, сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, передает РИАМО, ссылаясь на РИА «Новости».
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