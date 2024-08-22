«Триколор»: что на самом деле означают цвета на российском флаге

Каждый гражданин России знает, что российский триколор у нас появился благодаря Петру I. Но на самом деле первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича.
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