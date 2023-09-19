Страна и люди

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Байден снова попытался оскорбить Путина

Байден снова попытался оскорбить Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова высказался о главе Российского государства Владимире Путине в оскорбительном тоне, назвав его «диктатором».

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