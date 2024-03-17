Шойгу поручил Черноморскому флоту днем и ночью тренировать отражение атак ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил командованию Черноморского флота задачу днем и ночью проводить тренировки по отражению атак Украины, а также повышать живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры.
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