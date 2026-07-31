Что происходит в Испании? Войска стянуты на границу с Марокко

Испания ввела армию в Сеуту после массового прорыва мигрантов из Марокко: хроника кризиса на границе Власти Испании направили военных в автономный город Сеута на севере Африки после резкого обострения миграционной ситуации на границе с Марокко.
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