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Что происходит в Испании? Войска стянуты на границу с Марокко

Что происходит в Испании? Войска стянуты на границу с Марокко

Испания ввела армию в Сеуту после массового прорыва мигрантов из Марокко: хроника кризиса на границе Власти Испании направили военных в автономный город Сеута на севере Африки после резкого обострения миграционной ситуации на границе с Марокко.

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