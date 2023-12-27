Глава СК РФ Бастрыкин отметил недостатки в работе рязанского следкома

В области выявили значительное количество дел, которые расследуют более двух месяцев. Недостатки в работе также выявили в работе СК по Республике Адыгея, Удмуртской и Чеченской республикам, Калининградской, Ленинградской, Липецкой областям, а также Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.