62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Лтвяк
    Лицемеры, престарелые, мерзкие, законченные извращенцы., кто поверит в их извинения,.  Разве Песков и прочие из этой ...Киркоров, Лолита ...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏🇷🇺💐💐💐💐Царство небесное 💐💐💐💐Вечная память Героям 🙏Выпускник Рязанск...
  • айрат
    Слава героям России! Слава России!55 десантников ст...

Глава СК РФ Бастрыкин отметил недостатки в работе рязанского следкома

Глава СК РФ Бастрыкин отметил недостатки в работе рязанского следкома

В области выявили значительное количество дел, которые расследуют более двух месяцев. Недостатки в работе также выявили в работе СК по Республике Адыгея, Удмуртской и Чеченской республикам, Калининградской, Ленинградской, Липецкой областям, а также Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх