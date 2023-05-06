Гибридному суперкару Chevrolet Corvette E-Ray разрешили вернуться на гоночные трассы

Национальный совет клубов Corvette (NCCC) изменил своё решение относительно новейшего суперкара Chevrolet — флагманскому Chevrolet Corvette E-Ray с гибридной силовой установкой после его выхода на рынок запретили участие в клубных мероприятиях.
Национальный совет клубов Corvette (NCCC) изменил своё решение относительно новейшего суперкара Chevrolet — флагманскому Chevrolet Corvette E-Ray с гибридной силовой установкой после его выхода на рынок запретили участие в клубных мероприятиях.
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