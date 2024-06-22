НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 656 подписчиков

Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда

Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда

Берлин официально отказался выплачивать компенсации всем ленинградцам-блокадникам, выплаты получают только пережившие блокаду Ленинграда жители еврейской национальности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх